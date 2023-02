49:47

- L'economia de les Balears creixerà un 3'1 per cent per aquest 2023.

- Problemes per trobar treballadors a Eivissa.

- El pròxim divendres es compleix un any de la guerra a Ucraïna.

- Els homes a les Balears cobren de mitjana 3700 euros més cada any que les dones.

- Denunciats per prevaricació quatre Consellers de Formentera.

- El Mallorca Palma Futsal es juga avui la classificació per a la Final Four de la Copa del Rei.