50:21

- Les Balears són la comunitat autònoma amb les hipoteques més cares.

- Reunió clau a la Mesa Sectorial d'Educació.

- Més de 400 queixes de pacients no atesos per l'IB Salut al 2022.

- 600.000 euros per a les entitas del tercer sector.

- Nou enfrentament en un partir de futbol regional.

- El Mallorca es vuitè i derrotas de l UD Eivissa i l'Atlètic Balears.