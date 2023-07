26:37

- Continuam en alerta taronja per altes temperatures, però no seran ja tan extremes.

- Més herències en vida.

- Polèmica a Santa Margalida per la celebració del festival Reggaeton Beach Festival.

- La Platja de Es Pinet a Sant Josep està tancada per contaminació de fecals.

- Maria del Mar Bonet ha estat guardonada amb la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.

- Siebe Van der Heyden eufòric per la seva arribada al Real Mallorca.