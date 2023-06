49:29

- Les negociacions entre PP i Vox van per bon camí.

- Francina Armengol dimitirà avui com a presidenta del govern en funcions.

- El batle de Palma ha presentat avui l'estructura del nou govern municipal.

- El preu de l'habitatge en litoral de Balears s'ha encarit un 5,8%.

- 3 anys de presó per l'home que va abusar sexualment de la seva neboda.

- Andy Kohlberg és el nou accionista majoritari del Mallorca.