08:02:50

- La filla de Mike Jagger ha estat detinguda a Eivissa per agredir agents de la policia nacional.

- SIMEBAL denuncia que els internistes de Can Misses pateixen sobrecàrrega de feina.

- Pujada salarial del 14% en tres anys al sector del metall.

- Els sindicats de la ITV de Menorca es tornaran a reunir.

- La reducció de places d'avió entre Palma i Maó dificulta els viatges entre illes.

- Tot apunta que Rafel Nadal no jugarà Roland Garros.