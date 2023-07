26:37

- Dos detinguts per l'atropellament mortal d'una dona a Palau de Congressos.

- CSIF ha denunciat avui que a la majoria de zones de l'hospital s'arriba als 30º.

- L'AEMET activa per demà l'alerta vermella a causa d'una nova onada de calor.

- El preu de l'habitatge nou i usat s'ha encarit un 5'8%.

- Començam avui la darrera setmana de campanya per a les eleccions de diumenge.

- El Real Mallorca disputa contra el filial del Ried al seu segon amistós a Austria.