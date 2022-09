49:52

- Palma i Ciutadella tenen la pitjor qualitat de l'aire de tot Espanya, juntament amb Madrid.

- El patrocini esportiu al Reial Mallorca del Consell Insular s'aprovarà.

- 45 persones desallotjadas per el mal estat del edifici.

- José María Rodríguez presenta recurs d'empar per evitar l'entrada a presó pel Cas Over.

- Queixes de les famílies per la manca d'acondicionament dels centres educatius.

- La pujada del preu de les garroves ha multiplicat els robatoris.