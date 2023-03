50:12

- Saturació de les urgències de Can Misses.

- No s'espera que la crisi finançera als Estats Units tengui repercussió a les Balears.

- No se pot limitar la compra d'habitatges a no residents.

- Habitatges de protecció oficial a Son Vida.

- El consell d'Eivissa ha aprovat la cartera de serveis socials de l'illa.

- Antonio Vadillo, técnic del Mallorca Palma Futsal, sancionat amb 4 partits.