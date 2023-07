26:40

- Sis turistes alemanys han estat detenguts per violar presumptament a una altra turistaa la Platja de Palma.

- Avui s'ha fet el primer Consell de Govern executiu d'aquesta legislatura.

- 4 ambientalistes han estat detinguts per pintar un jet a Es Codolar, Eivissa.

- Estam en alerta 4 per perill d'incedis forestals.

- Els jutges espanyols podran revisar la validesa de les hipoteques que varen utilitzar el IRPH.

- El transport turístic continua patint la manca de conductors.