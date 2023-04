49:53

- Llum verda a la llei estatal d'habitatge.

- Es multipliquen les dificultats per als treballadors públics per trobar habitatge.

- Els partits d'esquerres negocien un pacte per presentar-se junts a Formentera.

- Les xifres d'ocupació de Setmana Santa preveuen una temporada a Eivissa.

- Crítiques de Terraferida als partits d'esquerra.

- Nadal no jugarà el torneig Comte de Godó.

- A Entrada Anticipada torna a visitar-nos OR (O-ERRA).