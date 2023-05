48:02

- Comença la campanya electoral per als comicis municipals i autonòmics.

- Lideram l'encariment dels preus.

- Entra en vigor la prohibició de treballar a l'aire lliure durant les onades de calor.

- Protestas a les portes dels centres de salut per les agressions al personal sanitari.

- Un detengut per la mort d'una dona a un pantalà del Passeig Marítim de Palma.

- El Mallorca juga avui contra el Cadis a Son Moix.

- A Entrada Anticipada ens torna a visitar Negre i 3 colors.