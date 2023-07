27:15

- El Govern de Margalida Prohens ja és una realitat.

- L'interior de Mallorca és en alerta taronja per altes temperatures.

- L'aigua de Campos i Ses Salines no es apta per al consum humà.

- Bones previsions per a les discoteques d'Eivissa.

- El Mallorca entrena avui horabaixa.