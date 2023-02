49:18

- El Consell d'Eivissa s'ha personat com a acusació particular en el cas "La Vida Islados".

- El Govern demana informació sobre la possible privatització del control aeri a Palma.

- Augmentarà el nombre d'inspectors contra el lloguer turístic il·legal.

- Boom de les plaques fotovoltaiques a les Balears.

- Manca d'examinadors de trànsit a Eivissa.

- Nadal ha formalitzat la seva inscripció al torneig d'Indian Wells.