- L'accés a l'habitatge torna ser un dels grans mals de cap per a molts.

- Avui s'eliminen 600 places d'aparcament al Passeig Marítim de Palma.

- Les mestres de les dues escoletes municipals de Marratxí fa un mes i mig que no cobren.

- Ajuda per localitxzar Elena Maria Ruse, desapareguda el passat 27 d'agost a Palma.

- La Primitiva ha deixat 36 milions d'euros a Menorca.

- Passats el Reis ve Sant Antoni.

- Primera victòria al camp del Nàstic amb Onesimo Sánchez a la banqueta de l'Atlètic Balears.