30:10

- Els preus de l'habitatge a les Balears continuen pujant.

- Els turistes troben que les illes estan saturades de turistes.

- Els aeroports de les Balears operen avui quasi 1400 vols.

- Sineu s'ha tenyit avui de rosa per celebrar la festa del Much.

- Ja han nascut les primeres tortugues marines de Can Pere Antoni.

- El litoral de Menorca i Mallorca estan en alerta groga per mala mar.