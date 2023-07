30:07

- Si no hi ha sorpreses Margalida Prohens serà la setena presidenta de la Comunitat.

- El Pla General d'Ocupació Urbana d'Eivissa quedarà aprovado in extremis.

- Una dona ha mort atropellada aquesta matinada al carrer Manacor de Palma.

- Tancada la Platja de Cala Gració a Santa Antoni.

- Jaume Munar s'enfronta en aquests moments a Lorenzo Musetti.