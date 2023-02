49:08

- Problemes a les empreses del sector turístic per trobar mà d'obra.

- S'encarirà la roba i el calçat.

- S'incrementa el temps per ser atés per un especialista.

- Microplàstics a l'arena de la platja de Son Bou, Alaior.

- Victòria per 1 a 0 del Mallorca a Son Moix contra el Reial Madrid.

- Alerta taronja per vent i mala mar.