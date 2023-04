30:07

- Els bombers treballen per apagar el foc a la zona de Ses Feixes des Prat a Eivissa.

- A les Balears necesitem 17,5 anys de sou integre per poder ser propietaris d'un habitatge.

- Ja hi ha cues a Son SantJoan per agafar un taxi.

- Arxivat el cas dels insults masclistes al Elías Ahuja de Madrid.

- El telèfon d'emergències 112 ha estat inactiu durant més de 9 hores.

- El Palma Futsal jugarà la segona semifinal de Lliga de Campions contra el Benfica.