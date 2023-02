49:51

- Els preus dels habitatges continuaran pujant.

- Pendents de revisió 90 casos per delictes sexuals.

- Denuncia del Consell d'Eivissa a Fiscalía per irregularitats en la contractació.

- Metges i infermers es queixen per la modificació de la normativa del català.

- Dos morts en accident de trànsit a Eivissa.

- El Mallorca juga diumenge migdia a Son Moix contra el Reial Madrid.

- Avui a Entrada Anticipada: Hermano Salvaje.