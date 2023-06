49:50

- Margalida Prohens va rebre el suport del seu partit per iniciar un govern en solitari.

- Suspesa la declaració del presidents del Consel d'Eivissa per la vaga de funcionaris.

- Les Balears tornam a liderar la caiguda de l'atur el mes de maig.

- Rescatats cinc persones després que el seu cotxe s'hagi precipitat per un terraplè de 60 metres a Cura.

- A Porreres avui no obrirà l'escoleta per desperfectes deixats per la pluja.

- El Mallorca Palma Futsal juga demà contra el Jaén.

- Alerta taronja per pluges i tempestes a partir de la 1 del migdia a les Illes.

- A Entrada Anticipada l'actuació en directe de Litus des·de el Teatre Principal.