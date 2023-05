49:08

- Davant la dificultat per accedir a l'habitatge s'ha incrementat la demanda de lloguer de trasters.

- El Govern crea una comissió per adaptar la Llei de l'Habitatge Estatal a la realitat de les Illes.

- Un piròman ha estat detengut per la Guàrdia Civil.

- Segon dia d'aturades dels pilots d'Air Europa.

- L'hospital de Son Espases ha descobert una malaltia molt rara.

- Jaume Munar ha estat eliminat del Màsters Mil de Madrid.

- Un polèmic penal a darrera hora evita la victoria del Mallorca.