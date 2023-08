30:10

- Els hotels de Mallorca tanquen juliol amb una ocupació mitjana del 90%.

- El Govern negocia amb Madrid establir una tarifa màxima per la ruta Maó-Barcelona.

- A Deià no hi ha aigua abastament.

- No més hi ha 3 dels 8 inspectors a la ITV de Maó.

- Desconvocada in extremis la vaga de bugaderies prevista a partir d'avui.

- Embargat a Eivissa un superiot en el marc d'una operació contra el blanqueig de capitals.