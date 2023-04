14:57

- Inmobles estatals per allotjar els policias y guàrdies civils destinats a les Balears.

- Presó sense fiança per als tres detenguts de la narcollanxa.

- EL PSOE mantindrà a Rafel Ruiz com a candidat a batle de Eivissa.

- El Mallorca viatja avui a Madrid per enfrontar-se demà a l'Atlètic.