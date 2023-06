14:53

- Francina Armengol dimitirà avui com a presidenta del govern en funcions.

- Detengut un home per matar a cops un altre per robar-li el móbil.

- Demanan 13 anys de presó per l'home acusat d'abusar de la seva neboda.

- Es Boveret, Joan Toni Riera, s'adjudicà el Gran Premi de Trot de Manacor.