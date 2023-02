15:00

- L'opció de destinar contenidors reciclats per a habitatge públic no convenç.

- Detingut el responsable dels fondejos il·legals a Porroig.

- L'Ajuntament de Calvía investiga les causes de l'accident a la pista d'atletisme de Magaluf.

- L'Atlètic Balears té previst la destitució del seu entrenador.