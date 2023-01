15:00

- La proliferació d'assessinats per violencia masclista dispara totes les alarmes.

- El joven condemnat per abuso sexual previsiblement no ingresarà a presó.

- Es manté la convocatòria de vaga a la recollida de fems a Son Servera.

- El Palma Futsal presenta el seu darrer fitxatge, el brasiler Fabinho.