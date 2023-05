14:59

- El motorista que va a envestir a un grup de ciclistes va donar positiu en drogues.

- La fislacalia deman 7 anys de presó per Balanzat per presumptes abusos sexuals.

- No hi haurà terrenys per habitatge social.

- Restricció de trànsit al parc natural de Ses Salines, a Formentera.