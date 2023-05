14:59

- El Mallorca Palma Futsal és campió de la Champions League.

- Dos interns i 6 monitors intoxicats per inhalació de fum a la residència de Son Tugores, a Palma.

- Preacord a les transportistes de l'aeroport que no acaba d'agradar.

- Augment del 4,5% per els treballadors del sector del Comerç de Balears.