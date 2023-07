14:55

- Acord entre PP i VOX per gobernar junts al Consell de Mallorca.

- S'entrega la dona que ahir va atropellar mortalment al conductor d'un camió a la Via de Cintura.

- 28.324 persones es troben en atur a les Illes Balerars.

- Traspàs del futbolista del Mallorca Kang In Lee al PSG per 22 milions.