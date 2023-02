15:00

- Els sindicats de l'educació han desconvocat la concentració prevista per demà.

- El Govern avalarà el 20% del cost de la compra d'habitatges.

- Denunciats per prevaricació quatre Consellers de Formentera.

- El Mallorca Palma Futsal es juga avui la classificació per a la Final Four de la Copa del Rei.