- Sense solució la vaga de la recollida de fems d'Alcudia i Sa Pobla.

- Tres anys de presó per a l'acusada d'agredir a una doctora.

- Un nin ferit de gravetat per les hèlixs d'una barca a Can Pastilla.

- Al Tour de França, Enric Mas guanya una posició i és nové.