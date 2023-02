14:58

- El conveni col·lectiu de l'hosteleria ja te mesa negociadora.

- Els agricultors avisen de noves pujades de preus.

- Una treballadora de l'hospital psiquiàtric ha estat agredida per un intern.

- Sergi Garcia i Michael Caicedo convocats per Sergio Scariolo per la Copa del Mon de bàsket.