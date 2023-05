14:53

- El motorista que va a envestir a un grup de ciclistes va donar positiu en drogues.

- No hi haurà terrenys per habitatge social.

- El sector de l'oci nocturn reclama contundència contra les festes en vaixells.

- Restricció de trànsit al parc natural de Ses Salines, a Formentera.