- Margalida Prohens haurà d'esperar a demà dijous per se investida presidenta del Govern

- Un home de 64 anys ha mort després de patir un accident de trànsit.

- L'atur ha caigut a les Balears un 17% en el darrer any.

- Traspàs del futbolista del Mallorca Kang In Lee al PSG per 22 milions.