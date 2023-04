15:06

- Els hotelers hauran de fixar la càrrega màxima de feina per a les cambreres de pis.

- Cinc inspectors més per combatre el lloguer turístic il·legal a Palma.

- Les famílies reclamen mesures per detectar els problemes de salut mental als centres educatius.

- Vinicius declara avui per videoconferència a un jutjat d'instrucció de Palma.