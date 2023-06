15:10

- Avui el president del consell d'Eivissa, Vicent Marí, declara en el jutjat.

- Margalida Prohens va rebre el suport del seu partit per iniciar un govern en solitari.

- Rescatats cinc persones després que el seu cotxe s'hagi precipitat per un terraplè de 60 metres a Cura.

- A Porreres avui no obrirà l'escoleta per desperfectes deixats per la pluja.