09:59

A l'Informatiu Vespre:



- El Ministeri de l'Interior s'està plantejant allotjar a immobles estatatls els policies i guàrdies civils que venen destinats a les Balears.

- Presó sense fiança als tres detenguts de la narcollanxa interceptada divendres passat a Cala d'Or, a Mallorca.

- El PSOE mantindrà a Rafel Ruiz com a candidat a batle de Eivissa si no hi ha un judici oral contra ell pel "Cas Ports".