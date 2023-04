10:25

A l'Informatiu Vespre:

- Llum verda a la llei estatal d'habitatge. Hi ha acord entre el govern i els seus socis per aprovar una norma que preveu limitar el preu del lloguer a zones declarades com a tensionades.

- Els preus s'han encarit un 3'4 per cent el mes de març a les Balears, respecte de l'any passat.

- Les dotacions de la guàrdia civil d'Eivissa només estan cobertes en un 50%.