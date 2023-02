09:58

A l'Informatiu Vespre:

-L'atur baixa el mes de gener un 34 per cent respecte l'any passat.

- La Policia Nacional ha detengut a un pare per pressumptament violar i abusar de la seva filla menor d'edat.

- Més per Mallorca demana una reforma legislativa perquè no hi hagi dubtes sobre com consolidar el català a la sanitat.