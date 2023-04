04:42

Ziggy Alberts, el cantautor al que conocimos en 2013 con Made of water (un álbum con toques de folk que conquistó al público) presenta ahora Dancing in the dark. Es el sexto álbum de estudio del australiano que se enmarca en un género denominado, por el propio Ziggy como Future Folk. Propuesta de melodías brillantes, que atesora sol y sal, y que nos traslada en tres acordes a una ola infinita, como la de este Cinnamon Daze.