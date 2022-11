Qué decirte que no sepas. El podcast

Samantha Hudson es, sin duda alguna para LalaChus y Ger, la ganadora moral de MasterChefCelebrity. En este episodio de ¡Qué decirte que no sepas!, Samantha no se corta ni un pelo y se somete al test más íntimo y personal que jamás le han hecho. Además, la performer comenta sus icónicos looks y pone todo su empeño en dar el toque musical y gastro al cierre de temporada del videopodcast.