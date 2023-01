06:40

¿Te ha pasado alguna vez? De repente, ves tu foto en internet, tú no la has subido, y no quieres que esa foto esté ahí. ¿Sabes cómo solicitar la eliminación de fotos o vídeos publicados en internet? Tu imagen es un dato personal, da lo mismo si estás en una foto o en un vídeo. Y el Reglamento General de Protección de Datos reconoce a las personas el ejercicio de supresión www.aepd.es