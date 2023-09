14:57

* Día Mundial del Alzheimer. 4.000 vallisoletanos sufren esta enfermedad a nivel cognitivo;2.500 de ellos en la capital. Todos realizan un camino junto a sus familias. Hoy la Asociación Alzheimer de Valladolid presenta una campaña con con las principales peticiones a las administraciones. Entre ellas, tratar la enfermedad desde un binomio: enfermo y cuidador.

* El arzobiospado de Valladolid ha tenido conocimiento, durante los últimos tres años, de un total de cinco casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes en el Servicio de Atención puesto en marcha por la Diócesis... Todos han prescrito y sólo uno se encuentra esperando resolución en la Santa Sede.El arzobispo de Valladolid cree que los casos de abusos no son tantos como se cree en el seno de la iglesia, o las denuncias no afloran aún porque las víctimas no están preparadas.

* Primera jornada de regreso al pago en efectivo en los autobuses municipales. Satisfacción en el equipo de gobierno del consistorio. De 20 mil usuarios unos 60 utilizaron esta fórmula... El Concejal de Transporte y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha reiterado que no hay límite de dinero a la hora del pago, sí en el cambio, por lo que aconseja realizar el pago con monedas o con billetes pequeños.