59:02

La artista Eclectic Elektra con base en Berlín es DJ, coleccionista de vinilo y productora. Su música es ecléctica y abarca desde el italo disco a la música oscura, el house o el synth pop. Durante el pasado año utilizó el periodo de confinamiento para producir y conseguir lanzar su primer ep con material propio.

Aquí os la traemos en formato sesión para las Female Pressure sessions en nuestra colaboración con este colectivo internacional.



@eclectic_elektra

www.instagram.com/eclectic.elektra

TRACKLIST:

1. Club Domani & Emmanuelle - Blush Beat (ft. Stephanie Glitter)

2. Cinthie - Offenback Anthem

3. Furor Exótica - Macchina Bum Bum (Donald's House Remix)

4. Perel - Angelika

5. Boy Harsher - Machina (ft. Ms. BOAN - Mariana Saldaña)

6. Sarah Wild - Hundred Times Over My Head

7. Terr - Energy Sync (Club Mix)

8. Perel - Karlsson (Bloody Mary Cat's on Acid Remix)

9. Sedef Adasi - Anonymous Force

10. 9th House - Phoenica (Loods Remix)

11. Cosmic Cherry - Tara

12. Roza Terenzi - Cosmology

13. Kabylie Minogue - Mrs. Charanjit

14. Peach - Galaxy Girl

15. Curses - Surrender (Jennifer Cardini Remix)

16. Donna Summer - Sunset People