31:16

Dans cette émissions nous discutons avec Mohamed Mbougar Sarr, gagnat du Prix Goncourt 2021 pñour son roman "La plus secrète mémoire des hommes" Nous parlerons de ce magnifique ouvrage, qui mélange une histoire de fiction avec un contexte et des problèmes très réels et actuels, ainsi que sur l'auteur derrière celui-ci. Vous pourrez également écouter une chronique de notre collaboratrice Elsa Yazbek, sur les femmes candidates aux élections présidentielles libanaises, ainsi que la dernière pièce du reportage d'Inès Azagra sur la vie el l'oeuvre de Toots Thielemans.