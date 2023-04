25:21

Hoy se vota en el Congreso la ley de vivienda aprobada por el gobierno y en Las mañanas de RNE hemos querido conocer el análisis que hacen los expertos en el tema sobre la situación que vive nuestro país. José María Ezquiaga, doctor arquitecto, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y Premio Nacional de Urbanismo, considera que uno de los focos principales del problema de la vivienda se encuentra en los planes urbanísticos: “Si no hay plan urbanístico, no hay desarrollos previstos. Si no hay desarrollos, no hay suelos”, ha explicado Ezquiaga, que pone el foco en la burocratización de los ordenamientos a la hora de explicar la elevada vulnerabilidad jurídica de los planes urbanísticos, y que recuerda que la ley de vivienda, una vez aprobada, tardará un tiempo en entrar en vigor.

Jaume Artigues, presidente de la Asociación de Vecinos de la Derecha del Ensanche (La Dreita de L'Eixample) de Barcelona, ha hablado de los precios en las zonas con mayor renta y ha explicado que, en zonas como esta, se está sufriendo una fuerte alteración del comportamiento del mercado que, indica, "afecta al 10% de las viviendas". Asimismo, ha señalado lo que ellos llaman “el desahucio invisible", que hace referencia a la presión ejercida por ciertas empresas que lleva a las familias, que en este caso tienen recursos para hacerlo, a tener que trasladarse a otros barrios.

Por otro lado, José Manuel Pírfano, de la agencia Gutiérrez y Pírfano Asesores Inmobiliarios, ha avisado de que a corto plazo, y a pesar de la aprobación de la ley, los precios todavía pueden ir al alza y vaticina que esta subida se produzca en los meses de agosto y septiembre: “Lo habitual es que de marzo a julio se vayan quedando casas libres, lo que aumenta la oferta (…) y no se está dando”, ha señalado, apuntando que ahora contamos con una oferta todavía menor que durante los meses de noviembre y diciembre.