Els principals partits catalans es despleguen per tot el territori per fer una crida al vot de cara al 23J

08:15

El desè dia de campanya compta amb la presència del president del govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, i també de l'expresident Carles Puigdemont -via telemàtica- a l'acte central de junts a Amer.

El PSC esperona a Pedro Sánchez en el seu acte central a Barcelona, des d'on el president i candidat socialista encara la recta final d'aquesta campanya. Des del Palau de Congressos de Montjuïc, els socialistes han demanat una mobilització massiva del vot útil i ha instat a Catalunya a parlar de forma incontestable a les urnes per mantenir a Sánchez a la Moncloa.

Des del recinte Fabra i Coats, al barri de sant Andreu, des de SUMAR - En comú Podem critiquen el triomfalisme del PSOE durant la campanya i carreguen contra el programa econòmic de Feijóo i el seu passat.

Des de l'Ametlla de Mar el president d'esquerra republicana, Oriol Junqueras, ha tornat a fer una crida al vot independentista per defensar els interessos de Catalunya.

Des de la CUP, el cap de llista per Barcelona Albert Botran ha defensat que tots els vots independentistes haurien de fer valdre la celebració d'un referèndum i qüestiona la contundència d'Esquerra i Junts.

Junts s'ha instal·lat avui a la plaça del Monestir d'Amer, la Selva, en el míting central al poble natal de Puigdemont, on l'expresident entra en campanya des de Waterloo per la candidata Miriam Nogueras, apel·la al vot útil independentista, per remoure en l'abstencionisme a l'espai i evitar la fuita de vots al PSC.

El Pecat Espai CiU condiciona una eventual investidura de Sánchez o Feijóo a una auditoria seriosa del sector públic en la negociació. A Platja d'Aro, Girona, el candidat Roger Montañola, acusa el PP d'aplicar polítiques molt intervencionistes i al PSOE de centralista.

IMATGE: ACN / MARIONA PUIG.

INFORMA: LORENA HENS.