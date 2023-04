01:30

Que quienes sean incapaces de relatar su experiencia, esto es, aquellos que no puedan poner palabras a la ferocidad de la Historia, se van a quedar anclados sin saberlo en esos episodios no simbolizados, porque lo que no puede ser rememorado será revivido.

Marisa González de Oleaga, profesora de Historia Social y del Pensamiento Político en la UNED.