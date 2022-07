14:21

Hoy, en 'Dame pan y dime tonto', con Emilia Gómez Pardo, en Por tres razones analizamos las cosas que no están recomendadas consumir y las que sí pero creemos que no. El alcohol y las carnes procesadas no son buenas en ninguna dosis. Las que sí son buenas en pequeñas cantidades: la sal, el azúcar y la lactosa.