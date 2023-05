42:46

En Por tres razones nos adelantamos al Día de los Museos en el Museo del Prado. Lo hacemos hablando de este día y de la Noche Europea de los Museos con Carlos Chaguaceda, director de Comunicación del Museo del Prado. Visitamos la exposición Herrera el Mozo y el Barroco Total con Benito Navarrete, comisario de la exposición y Catedrático de Arte de la Universidad Complutense de Madrid, que nos descubre la figura de este artista hasta ahora desconocido para muchos y del que se ha recuperado su obra tras seis años de investigación.

Recorremos el itinerario Calderón y la pintura in situ de la mano de Andrés Úbeda, director Adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, que también nos habla de los dibujos de Sánchez Perrier, que se exponen en el museo por primera vez, y nos adentramos en el proyecto ‘Escribir el Prado’, sobre la residencia de escritores de prestigio internacional en el Museo para explorar a sus colecciones y su rica historia y que sea fuente de inspiración para la creación literaria.

La sección de Miguel Baselga, "Lo que no me contaron en el conservatorio", no se sale del marco hoy. Vamos a ver la relación entre cuadros del Prado con músicas coetáneas. Por ejemplo, el cuadro" El infante don Gabriel de Borbón". Tocaba la clave y hablamos de sus profesores.